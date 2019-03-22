РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске выявили 88 нарушений в ходе профилактического мероприятия «Автобус», говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В ходе целевого профилактического мероприятия «Автобус» в период с 11 по 17 марта сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проверили 306 автобусов и выявили 88 нарушений административного законодательства. В том числе 81 водителя привлекли к административной ответственности за управление технически неисправным транспортным средством, семь – за прочие нарушения», – говорится в сообщении.

Также при надзоре за дорожным движением проверили четыре пассажирских автопредприятия. В результате проверок четырех должностных лиц привлекли к административной ответственности за выпуск на линию транспорта, имеющего технические неисправности. Руководителям предприятий выдали представления об устранении причин и условий, сопутствующих совершению административных правонарушений.