РИАМО - 22 мар. В подмосковном Подольске следователи инициируют передачу из полиции материалов резонансного уголовного дела по факту нападения на ветерана Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области инициирована передача из органов полиции материалов уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана Великой Отечественной войны в связи с его смертью», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 6 марта четверо мужчин проникли в дом к ветерану и избили его. Забрав медали и деньги, они скрылись. Мужчину госпитализировали в больницу, где он скончался спустя несколько дней.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ветерана наступила в результате черепно-мозговой травмы.

«После получения материалов уголовного дела будет незамедлительно решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»)», – заключается в материале.

Ранее по инициативе следственных органов СК России для дальнейшего расследования в ГСУ по Московской области из органов МВД переданы материалы уголовного дела по факту разбойного нападения на ветерана ВОВ («Разбой» часть 4 статьи 162 УК РФ и «Убийство» часть 2 статьи 105 УК РФ). Уголовные дела соединены в одно производство.