РИАМО – 22 мар. В Москве проживают свыше 2,5 миллионов молодых людей, из них более 900 тысяч в возрасте от 18 до 30 лет, сообщила в ходе IV Московского культурного форума в пятницу председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«У нас в Москве 2,5 миллиона молодых людей, при чем из них в возрасте от 18 до 30 лет более 900 тысяч. Сейчас у нас 750 тысяч студентов на всех формах обучения», – сказала Драгунова.

Она пояснила, что комитет провел наблюдение по выделению целевых аудиторий молодежи. На данный момент молодые люди интересуются всем, а также для них важно, чтобы культурные центры находились рядом с их местом жительства.

«Еще один интересный момент про молодое поколение сегодня – это невозможность управлять ими вертикально, то есть нельзя заставить их что-то сделать, прийти в культурный центр. Сложно замотивировать еще и потому, что сейчас очень большой информационный поток», – дополнила Драгунова.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.