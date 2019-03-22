РИАМО - 22 мар. Грузовик, который опрокинулся на легковушку на юго-западе столицы, был отбуксирован грузовым эвакуатором ГКУ «Администратор московского парковочного пространства», это позволило быстро восстановить дорожное движение, сообщается на сайте городского паркинга.

На пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы (это также пересечение с улицей Айвазовского) грузовик совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего перевернулся на этот же автомобиль и зажал пассажиров. В результате погибли два человека.

«На улице Айвазовского в результате ДТП на легковой автомобиль опрокинулся грузовик, груженный песком. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия были направлены эвакуаторы ГКУ «АМПП». Один из них – эвакуатор для крупногабаритных транспортных средств – помог поднять опрокинувшийся грузовой автомобиль», — говорится в сообщении.

Поврежденные автомобили были оперативно перемещены в безопасное место, а дорожное движение было восстановлено.

«ГКУ «АМПП» просит автомобилистов учитывать сложные погодные условия и быть внимательнее на дорогах и при парковке, чтобы не допустить возникновения аварийно-опасных ситуаций», — добавляется в сообщении.

Эвакуаторы московского паркинга регулярно оказывают содействие экстренным службам города при устранении последствий ДТП и других происшествий на дорогах. Это помогает обеспечить бесперебойное движение на улицах города и избежать возникновения заторов. Чтобы иметь возможность быстро прибыть на место происшествия и помочь переместить поврежденные автомобили, сотрудники службы эвакуации АМПП осуществляют круглосуточное дежурство на улицах города. Перевозка поврежденных автомобилей в безопасные места происходит абсолютно бесплатно.

Видео момента аварии с участием грузовика и легковушки в Москве>>