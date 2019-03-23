РИАМО – 23 мар. На базе спортивного комплекса «Строитель» в Мытищах в субботу состоится открытие второго спортивного фестиваля «Связь поколений», именитыми гостями мероприятия станут футбольный тренер Валерий Газзаев и космонавт Сергей Прокопьев, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Основные цели и задачи фестиваля – вовлечение детей и подростков в ежедневные занятия спортом, развитие и популяризация различных видов спорта, а также пропаганда здорового образа жизни.

«Свое участие в мероприятии уже подтвердили Валерий Газзаев, Арсен Фадзаев, Михаил Мамиашвили, Борис Лагутин, а также космонавты – испытатели Сергей Прокопьев и Мухтар Аймаханов», – отмечается в сообщении.

Соревнования будут проходить по четырем дисциплинам: бокс, борьба, мини-футбол и древнерусская игра с мячом – Кила, которая насчитывает, по меньшей мере, тысячелетнюю историю.

«Впервые, в рамках фестиваля, будет проведено первенство России по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, которое пройдет 22 и 23 марта. Награды получат не только команды-победители, но отдельные участники, проявившие себя в тех или иных дисциплинах», – уточняется в материале.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков напомнил, что фестиваль пройдет уже во второй раз.

«Он стал символом преемственности, которая так важна в спорте и жизни в целом, стал своеобразным диалогом между несколькими поколениями. У старших есть, что передать молодежи. Все эти знания и опыт должны быть в будущем также переданы новому поколению. Замечательно, что почетными гостями фестиваля станут легенды мирового спорта, многократные олимпийские чемпионы, известные космонавты, которым есть что сказать, есть чем поделиться с молодыми людьми», – резюмировал министр.