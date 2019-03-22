РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Заместитель главы администрации Подольска Алексей Кук от имени главы городского округа поздравил коллектив АО «Химико-металлургическая компания» (ХМК) с 60-летним юбилеем предприятия и вручил награды пяти лучшим сотрудникам, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Награждение состоялось на территории ХМК в производственном цеху в пятницу. Кук поздравил коллектив ХМК с 60-летием со дня основания и пожелал всем успехов, здоровья, благополучия. Всего на предприятии трудятся 250 человек. Оно работает с тугоплавкими металлами и сплавами, которые используются в различных отраслях народного хозяйства, в первую очередь, в аэрокосмической промышленности и оборонном комплексе.

«За достигнутые производственные успехи и большой вклад в социально-экономическое развитие городского округа Подольск Почетным знаком «Честь и слава» от имени главы города Николая Пестова награждаем заместителя главного инженера Валентина Шилкина. Знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени – заместителя генерального директора по качеству Тамару Фролову», – сказал Кук.

Он добавил, что знаком отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» II степени наградили заместителя начальника по производству химико-металлургического цеха Олега Широкова. Медаль «За безупречную службу» I степени вручили Александру Сороковых. Благодарность главы городского округа Подольск получил токарь химико-металлургического цеха Михаил Шалонин.

По словам заместителя генерального директора ХМК Ростислава Химича, предприятие является уникальным в Российской Федерации. По основным видам сплавов объем выпускаемой продукции за год составляет в общей сложности порядка тонны, соединений и лигатур – около 10 тонн.

АО «Химико-металлургическая компания» было открыто в 1958 году. На протяжении многих лет предприятию неоднократно присваивался Почетный диплом «Лучший Российский Экспортер». Также ХМК является одним из лучших налогоплательщиков городского округа.