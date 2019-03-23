РИАМО – 23 мар. На проспекте Академика Сахарова в столице в субботу пройдет митинг, организованный КПРФ, начало в 12:00, сообщается на сайте партии.

«Акция состоится на проспекте Академика Сахарова. Сбор участников мероприятия в 11 часов около здания гостиницы «Ленинградская» (ближайшая станция метро «Комсомольская»). Начало акции в 12:00», - говорится в сообщении.

На проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой в столице частично перекроют движение транспорта из-за проведения митинга.

Одну полосу перекроют на проспекте Академика Сахарова в районе дома №9 с 02:00 до 08:00. Также на проспекте будут перекрыты две крайние полосы в каждом направлении с 16:00 до 18:00.

Участок улицы Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка и участок проспекта Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца будут перекрыты полностью с 08:00 до 16:00.