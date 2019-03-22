РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Детскую поликлинику планируют построить в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в течение трех лет, она будет рассчитана на 350 посещений в смену, сообщила замминистра здравоохранения Московской области Ирина Солдатова.

В подмосковном Красногорске в пятницу прошел форум «Сильное. Здоровое. Чистое». Участие приняли министр социальных коммуникаций региона Ирина Плещева, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, представители общественных палат региона и муниципалитета, министерств и ведомств Подмосковья и администрации Красногорска, общественники. Большой блок вопросов был посвящен здравоохранению.

«Один из наболевших вопросов, которые необходимо решать, это медицина в поселке Нахабино. Поселок растет, и в детском отделении, конечно, очень тесно. Нарушается требование о разведении потоков. Это необходимо менять. Сегодня я озвучила, и Эльмира Абдулбариевна (Хаймурзина – ред.) подтвердила, что будет строиться поликлиника на 350 посещений в смену», – сказала Солдатова.

Она отметила, что мощность будущего лечебного заведения рассчитывается с учетом прогнозируемого роста населения.

«Поликлиника будет построена в течение ближайших трех лет», – заключила Солдатова.