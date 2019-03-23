РИАМО - 23 мар. Церемония прощания с актером Анатолием Адоскиным, скончавшимся на 92-м году жизни, пройдет в театре имени Моссовета в субботу, сообщается на сайте театра.

Народный артист РФ, актер театра и кино Анатолий Адоскин умер 20 марта в возрасте 91 года. Старейший актер театра имени Моссовета проработал в родных стенах более 50 лет с небольшим перерывом на «Современник» и «Ленком».

«Прощание пройдет в театре имени Моссовета 23 марта. Начало траурной церемонии в 11:00», – говорится в сообщении.

Адоскин окончил студию при театре имени Моссовета в 1948 году и сразу после выпуска был зачислен в труппу. С 1961 по 1968 год работал в других театральных учреждениях, однако затем вновь вернулся на сцену имени Моссовета.

В кино он дебютировал в роли Вали Жукова в фильме «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина. Адоскин также запомнился зрителям ролями в кинолентах «Девчата», «Семь стариков и одна девушка». Кроме того, артист был автором серии документальных передач о поэтах и писателях.