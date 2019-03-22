РИАМО - 22 мар. Самой популярной породой у москвичей-владельцев собак стал лабрадор, а реже всего жители столицы заводят пражского крысарика и петербургскую орхидею, говорится в сообщении пресс-службы сервиса по выгулу и догситтингу «Собака-гуляка».

Сервис проанализировал данные о питомцах пользователей и выяснил, что 75% москвичей предпочитают заводить породистых собак, а метисов и дворняжек готовы приютить у себя только четверть горожан. Выборка включает 3 тысячи пользователей сервиса.

«Среди породистых питомцев лидируют лабрадоры, второе место занимают джек-рассел-терьеры, третье — вельш-корги, четвертое — французские бульдоги, а на пятом оказались бигли», — говорится в сообщении.

Реже москвичи заводят голдаст йорков, американских голых терьеров, киргизских борзых, керри блю терьеров, норфолк-терьеров, испанских гончих, кавказских овчарок, американских той-фокстерьеров, грейхаундов, короткошерстных колли, пражских крысариков и петербургских орхидей.

«Сервис также выяснил, что среди домашних собак в Москве чаще встречаются животные мужского пола (60%), а самой популярной кличкой для них стал Джек. Еще хозяева любят называть своих питомцев Арчи, Боня и Чарли. У большинства собак есть ветпаспорт (97%)», — добавляется в сообщении.

В основном дома живут собаки среднего (42%) и маленького (33%) размеров. Только четверть хозяев завела больших и очень больших собак. 47% животных весит от 5 до 20 килограммов. Масса 33% собак находится в диапазоне от 20 до 40 килограммов. Только 11% хозяев предпочитают легких собак меньше 5 килограммов. Собаки массой от 40 до 60 килограммов и выше встречаются реже всего — это 8% и 1% соответственно.

«Сухой корм любят 79% собак, 12% хозяев кормят их натуральной пищей, 6% животных питаются комбинированно, 2% питомцев кушают консервы и 1% — влажный корм», — уточняется в сообщении.

Почти 70% собак ничего не грызут дома и не безобразничают. 16% питомцев любят пробовать на вкус мебель, обувь и провода. По отдельности 11% грызут только обувь, 3% любят полакомиться мебелью, 2% могут съесть провода.

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