РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Команда учеников Ульяновской школы подмосковного Красногорска стала второй в областном этапе всероссийской акции «Я – гражданин России», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Команда учащихся Ульяновской школы заняла 2 место в Московском областном этапе XIX всероссийской акции «Я - гражданин России» с социальным проектом «Красногорье – дом, в котором мы живем», – говорится в сообщении.

Ребята придумали и воплотили исторический квест для детей и взрослых, где все задания посвящены истории родного Красногорска, «станции» игры – названия поселений и важных объектов округа: «Нахабино», «Ильинское», «Отрадненское», «Красногорск», «Музейная» и другие. На каждой станции игроки знакомятся с гербом, отвечают на вопросы на время, работают в специальной тетради.

«Поздравляем ребят и их педагогов с высоким результатом на областном этапе и с нетерпением ждем долгожданной победы на всероссийском уровне в 2019 году», – сказала начальник управления образования администрации горокруга Красногорск Наталья Тимошина.

Команда Ульяновской школы дважды (в 2015 и 2016 годах) представляла Подмосковье на всероссийской акции «Я – гражданин России», и оба раза привозила домой «серебро».