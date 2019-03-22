РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Реабилитацию участка реки Банька протяженностью свыше 7 километров на территории подмосковного Красногорска начнут в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии Московской области.

Сотрудники Минэкологии приняли участие в форуме «Сильное. Здоровое. Чистое», который прошел в пятницу в Красногорске. Участников мероприятия интересовали экологические проблемы городского округа и более всего – состояние реки Банька.

«В нынешнем году (2019 – ред.) по контракту с Минэкологии начинаются работы по экологической реабилитации 7,7 километрового участка реки в черте Красногорска», – говорится в сообщении.

По словам первого замминистра экологии и природопользования Московской области Владислава Холодкова, одним из главных условий успешной реабилитации являются выявление и ликвидация всех источников загрязнения реки.

«Вскоре специалисты министерства совместно с представителями администрации города и экоактивистами проведут рейды, чтобы точно установить местонахождение всех водосбросов. Будем использовать все современные технологии, в том числе квадрокоптеры и тепловизор», – сказал Холодков.

Он отметил, только после ликвидации всех водосбросов можно будет приступать к устройству биоплато и высадке микроорганизмов, которые способствуют очистке воды.

«У нас есть уже большой опыт установления и тампонирования источников загрязнения в ходе реабилитации рек Пехорка, Малашка и Яуза с притоками», – добавил Холодков.

Первый заместитель министра также отметил, что специалисты Минэкологии держат экологическое состояние Баньки на особом контроле. Не так давно инспекторы эконадзора выявили в коммунальной зоне «Красногорск – Митино» нелегальную свалку, часть которой расположена в водоохранной зоне реки. Ответственность за нарушение понесет собственник земельного участка.

«Кроме того, участники форума договорились о том, чтобы провести в Красногорске субботник по расчистке наиболее захламленных территорий с раздельным сбором мусора», – заключается в сообщении.