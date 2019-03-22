РИАМО – 22 мар. Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк заявила, что лишенная титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко не выходила связь с организаторами конкурса для разрешения конфликтной ситуации, сообщает ТАСС.
Ранее организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора: модель не посещала предложенные мероприятия. Более того, организаторы конкурса заявили, что девушка вернула сломанную корону.
«Мы ей (Семеренко – ред.) прислали уведомление около 10 дней назад и ждали, чтобы она позвонила или приехала к нам, объяснила. Никто не дождался звонка. Она не идет на контакт, сама себя оправдывает, почему мы все должны читать ее Instagram, когда донести (до нас – ред.) можно самой?» – сказала Андреева-Фальк.
Она отметила, что девушка пропустила порядка трех-четырех мероприятий, прописанных в договоре, несоблюдение условий которого влечет денежные штрафы. Однако Андреева-Фальк против такой меры наказания.
По ее словам, корона, которую якобы сломала Семеренко, подлежит ремонту, однако процесс будет довольно сложным.
Корону 26 марта передадут Ксении Паленовой, занявшей второе место в конкурсе 2018 года.
Сама же Семеренко отрицает все обвинения и обвиняет организаторов конкурса в клевете.
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