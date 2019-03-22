РИАМО – 22 мар. Директор конкурса Татьяна Андреева-Фальк заявила, что лишенная титула «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко не выходила связь с организаторами конкурса для разрешения конфликтной ситуации, сообщает ТАСС.

Ранее организаторы конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны победительницу 2018 года Алесю Семеренко, причиной такого решения стало несоблюдение девушкой условий договора: модель не посещала предложенные мероприятия. Более того, организаторы конкурса заявили, что девушка вернула сломанную корону.

«Мы ей (Семеренко – ред.) прислали уведомление около 10 дней назад и ждали, чтобы она позвонила или приехала к нам, объяснила. Никто не дождался звонка. Она не идет на контакт, сама себя оправдывает, почему мы все должны читать ее Instagram, когда донести (до нас – ред.) можно самой?» – сказала Андреева-Фальк.

Она отметила, что девушка пропустила порядка трех-четырех мероприятий, прописанных в договоре, несоблюдение условий которого влечет денежные штрафы. Однако Андреева-Фальк против такой меры наказания.

По ее словам, корона, которую якобы сломала Семеренко, подлежит ремонту, однако процесс будет довольно сложным.

«Корона сломана, верхушка отваливается, но подлежит ремонту, если будет делать профессиональный ювелир. Корона не особо дорогая по материалам – серебряная с позолотой с полудрагоценными камнями, но самое ценное там – это множество паек, за счет этого это произведение ювелирного искусства. И сейчас вряд ли кто-то возьмется сделать такую интенсивную ювелирную работу – они ее только паяли восемь месяцев», – заключила Андреева-Фальк.

Корону 26 марта передадут Ксении Паленовой, занявшей второе место в конкурсе 2018 года.

Сама же Семеренко отрицает все обвинения и обвиняет организаторов конкурса в клевете.