РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Свыше 400 килограммов кормов для кошек и собак собрали участники благотворительной акции в подмосковном Красногорске, сообщила «РИАМО в Красногорске» член общественной палаты муниципалитета Марина Кочеводова.

«Во время акции «Помоги четвероногому другу», которую мы проводили в марте во Дворце культуры «Подмосковье», жители Красногорска принесли для приютов 430 килограммов кормов для животных», – сказала Кочеводова.

Она отметила, что кормов для кошек и собак собрали примерно одинаковое количество. Все их передали зооволонтерам и частным приютам, занимающимся спасением животных в Красногорске.

«Отрадно, что в акции приняли участие школьники и воспитанники одного из детских садов Красногорска. Значит, с маленького возраста им родители и педагоги прививают любовь и бережное отношение к животным. Мы продолжим проводить акции по сбору кормов. Кроме того, в общественной палате Красногорска обсуждаем возможность проведения уроков доброты в школах муниципалитета», – заключила Кочеводова.