РИАМО – 22 мар. В ГБУ «Гормост» начали работы по расконсервации 69 московских фонтанов и фонтанных комплексов, находящихся в ведении учреждения, сообщает РИА Новости.

«Фонтан в ГМЗ «Царицыно» – единственный фонтан в столице, который в холодное время года укрывается куполом высотой 18 метров, площадью более 2,3 тысячи квадратных метров. 21 марта сотрудники ГБУ «Гормост» начали демонтаж купола: он состоит из восьми секторов, вес каждого сектора – 400 килограммов», – сказал руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев.

Он отметил, что работа по уборке купола и дальнейшая промывка, уборка, вывоз оборудования будут проходить в ближайшие 10 дней, далее на фонтане начнутся финальные подготовительные работы к сезону запуска.

На объекте каждый день будут работать бригады из 25 человек и трех единиц техники.

Светодинамический фонтан в музее-заповеднике «Царицыно» считается одним из красивейших фонтанов столицы. Инженерная часть включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников, музыкальную установку.

В рамках подготовки к новому сезону фонтанов в столице проводятся следующие работы: снятие накрывных элементов, пескоструйная очистка, промывка, покраска, переборка гранита, монтаж оборудования. В настоящее время уже сняты накрывные элементы с фонтанного комплекса на Поклонной горе «Годы войны».