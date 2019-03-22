РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Около 900 ям устранили работники дорожных служб городского округа Люберцы с февраля текущего года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Работы по ямочному ремонту дорожного полотна ведутся в круглосуточном режиме. С февраля работники дорожных служб устранили почти 900 ям общей площадью порядка одной тысячи квадратных метров», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ремонт ям ведется литым асфальтом.

«Литые асфальтобетонные смеси обладают высокой прочностью, морозостойкостью и водонепроницаемостью. Кроме того, ремонт литым асфальтом можно проводить в зимнее время», – отметил Ружицкий.

Служба инспекции дорог на регулярной основе проверяет ход выполненных работ, а также выявляет образование новых ям и направляет информацию в специализированные организации.

Выполнение ремонта и содержание автодорог в Подмосковье также отслеживается через автоматизированную программу – систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры.