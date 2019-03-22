РИАМО - 22 мар. Московская кинокомиссия начала заниматься налаживанием взаимодействие с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) для того, чтобы организация съемок фильмов и сериалов на его территории стала более доступной, сообщил в ходе IV Московского культурного форума в пятницу руководитель отдела содействия киносъемкам Московской кинокомиссии Александр Воронов.

«РЖД, если вы знаете, это структура в структуре. Порядка семи организаций занимаются согласованием. Пути принадлежат одним, вокзалы другим, перроны третьим, вагоны четвертым, локомотивы пятым и так далее. Конечно, мы сейчас налаживаем взаимодействие, но это практически как взаимодействие со всем московским правительством», - сказал Воронов.

Московская кинокомиссия была создана 20 февраля 2018 года. За год в нее поступило свыше 200 заявок на съемки.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.