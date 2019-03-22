РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. В текущем году в подмосковном Королеве планируется ремонт корпусов «Г-Д» и «В», отделения лучевой диагностики и обновление поликлиники на улице Дзержинского, сообщил на своей странице в Instagram главный врач Королевской городской больницы Эдуард Шпилянский.

«Текущий год (2019 – ред.) ставит перед нами серьезные задачи: мы планируем завершить ремонт корпуса «Г-Д», на первом этаже которого будет находиться современная клинико-диагностическая лаборатория. Подготовка помещений завершена на 100 % и в скором времени инженеры приступят к монтажу оборудования и его лицензированию», – написал главврач.

Он также отметил, что на днях строители приступили к ремонту отделения лучевой диагностики, где в дальнейшем будет запущен в работу новейший 128-срезовый компьютерный томограф Siemens.

Также актуальной задачей остается и ремонт корпуса «В», так как большое количество обращений жителей связаны непосредственно с состоянием приемного отделения, травмпукта, хирургического и онкологического стационаров. Ремонта там не было почти 40 лет.

«Помимо этого на 2019 год запланировано обновление поликлиники на улице Дзержинского, также поставлена задача до конца 2020 года разработать проектную документацию на ремонт всех городских поликлиник и ключевых стационарных подразделений», – написал Шпилянский.

Личные приемы главврача по вопросам здравоохранения проходят каждый 1-й и 3-й понедельник месяца с 16 до 18 часов в администрации города на улице Октябрьская в доме №4.