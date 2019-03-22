РИАМО - 22 мар. ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье досрочно написали около 500 человек, для проведения экзамена было задействовано шесть пунктов, сообщила РИАМО в пятницу первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.

«Сегодня в Московской области прошел досрочный этап ЕГЭ по русскому языку. В нем приняли участие почти 500 человек. Экзамен прошел без нарушений», - сказала Забралова,

По ее словам, для проведения экзамена было задействовано шесть пунктов: в Балашихе, Красногорске, Мытищах, Химках, Электростали и Можайске.

«За ходом проведения экзаменов следили 14 общественных наблюдателей, в том числе 10 представителей Российского союза молодежи. Все объекты были оборудованы рамками металлодетектора, в случае спорных моментов использовался ручной металлодетектор. Благодаря слаженной работе все прошло по плану, без нарушений», - отметила Забралова.

Досрочная сдача ЕГЭ стартовала в регионе 20 марта, в этот день желающие сдали географию и литературу. Досрочный период сдачи экзамена продлится до 10 апреля, включая резервные дни.