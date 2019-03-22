РИАМО - 22 мар. ЕГЭ по русскому языку в Подмосковье досрочно написали около 500 человек, для проведения экзамена было задействовано шесть пунктов, сообщила РИАМО в пятницу первый заместитель председателя правительства Московской области – министр образования региона Ольга Забралова.
«Сегодня в Московской области прошел досрочный этап ЕГЭ по русскому языку. В нем приняли участие почти 500 человек. Экзамен прошел без нарушений», - сказала Забралова,
По ее словам, для проведения экзамена было задействовано шесть пунктов: в Балашихе, Красногорске, Мытищах, Химках, Электростали и Можайске.
«За ходом проведения экзаменов следили 14 общественных наблюдателей, в том числе 10 представителей Российского союза молодежи. Все объекты были оборудованы рамками металлодетектора, в случае спорных моментов использовался ручной металлодетектор. Благодаря слаженной работе все прошло по плану, без нарушений», - отметила Забралова.
Досрочная сдача ЕГЭ стартовала в регионе 20 марта, в этот день желающие сдали географию и литературу. Досрочный период сдачи экзамена продлится до 10 апреля, включая резервные дни.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест
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Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
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… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
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