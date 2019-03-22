РИАМО - 22 мар. Грузовик, опрокинувшийся на легковой автомобиль на юго-западе столицы, был перегружен более чем на 17,5 тысяч килограммов, по данному факту будет сделано обращение в ГУ МВД России по городу, чтобы было возбуждено уголовное дело, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.
На пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы грузовик совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего перевернулся на этот же автомобиль и зажал пассажиров. В результате погибли два человека
«ДТП на Литовском бульваре, результаты взвешивания: ТС Scania <…> проведено. Общая масса ТС 42,69 тысячи килограммов. Из разрешенных 25 тысяч килограммов», — говорится в сообщении.
Общий перегруз Scania составил 17,69 тысячи килограммов.
«Будем обращаться в ГУВД Москвы за возбуждением уголовного дела», — добавляется в сообщении.
Видео момента аварии с участием грузовика и легковушки в Москве>>
ДТП на Литовском блв.-результаты взвешивания: ТС Скания грз М997УО777 проведено. Общая масса ТС 42690 кг. из разрешённых 25000 кг.— Московский транспорт (@DtRoad) 22 марта 2019 г.
Общий перегруз ТС Скания составляет 17690 кг. Будем обращаться в ГУВД Москвы за возбуждением уголовного дела.
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