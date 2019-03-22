РИАМО - 22 мар. Грузовик, опрокинувшийся на легковой автомобиль на юго-западе столицы, был перегружен более чем на 17,5 тысяч килограммов, по данному факту будет сделано обращение в ГУ МВД России по городу, чтобы было возбуждено уголовное дело, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

На пересечении Литовского бульвара и Ясногорской улицы грузовик совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего перевернулся на этот же автомобиль и зажал пассажиров. В результате погибли два человека

«ДТП на Литовском бульваре, результаты взвешивания: ТС Scania <…> проведено. Общая масса ТС 42,69 тысячи килограммов. Из разрешенных 25 тысяч килограммов», — говорится в сообщении.

Общий перегруз Scania составил 17,69 тысячи килограммов.

«Будем обращаться в ГУВД Москвы за возбуждением уголовного дела», — добавляется в сообщении.

Видео момента аварии с участием грузовика и легковушки в Москве>>