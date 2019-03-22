РИАМО - 22 мар. Банк «Возрождение» занял седьмое место в рейтинге российских банков по размеру ипотечного портфеля по итогам прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Портал Банки.ру представил исследование российских ипотечных банков по итогам 2018 года. Согласно данным на 1 января 2019 года банк «Возрождение» занял седьмое место в рейтинге банков по размеру ипотечного портфеля. В прошедшем году объем ипотечного кредитного портфеля банка составил порядка 54 миллиардов рублей, в результате чего динамика кредитования за год достигла 37%», - говорится в сообщении.

Также банк «Возрождение» занял восьмое место в рейтинге банков по объему ипотечных кредитов, предоставленных в 2018 году, и десятое – по количеству ипотечных кредитов в прошедшем году.

Всего в исследовании портала Банки.ру приняли участие 26 банков и три банковские группы, на которые по состоянию на 1 января 2019 года приходится более 92% совокупного ипотечного портфеля российского банковского сектора.