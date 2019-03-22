РИАМО - 22 мар. В 2018 году показатель заболеваемости туберкулезом в Подмосковье оказался ниже среднего показателя по стране, сейчас управление Роспотребнадзора по Московской области проводит горячую линию по вопросам профилактики заболевания, посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщается на сайте ведомства.

Ежегодно 24 марта во всем мире по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Девиз 2019 года: «Пора действовать».

«Ежегодно в Московской области регистрируется около 2 тысяч случаев туберкулеза. В 2018 году показатель заболеваемости составил 26,7 случая на 100 тысяч населения, что ниже среднего показателя по стране. Во всем мире среди детей до 15 лет каждый год регистрируется 1 миллион новых случаев туберкулеза. Показатель заболеваемости детского населения составил 5,14 на 100 тысяч населения», – говорится в сообщении.

Туберкулез – инфекционное заболевание, которое обычно поражает легкие, реже затрагивает другие органы и системы. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и заканчивается летально. Основным путем передачи туберкулеза является воздушно-капельный.

В целях раннего выявления туберкулеза у детей, в соответствии с действующим законодательством, ежегодно проводится диагностика – внутрикожные пробы (реакция Манту, диаскинтест). Реакция Манту заключается в том, что внутрикожно вводится специальное вещество – туберкулин. Спустя три дня медицинский работник оценивает реакцию организма на него.

Помимо реакции Манту, в диагностике туберкулеза используют диаскинтест – в состав препарата входит аллерген – белок, состоящий из двух антигенов, являющихся специфическими для микобактерии туберкулеза. Рекомендован для использования в качестве скрининга с 8-летнего возраста, а также по показаниям у детей до 7 лет. Проводится по тем же правилам, что и проба Манту.

«Проба Манту и диаскинтест – это не прививка. Эти особые тесты показывают наличие иммунитета к микобактериям туберкулеза и направлены на его раннее выявление. Никакого риска заражения туберкулезом от проведенной пробы нет!» — отмечается в сообщении.

Управлением Роспотребнадзора по Московской области в рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы с туберкулезом, организована горячая линия по вопросам профилактики туберкулеза с 19 по 29 марта 2019 года.

Получить консультации можно по телефонам горячей линии 8-800-222-1360, отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Московской области 8 495-586-12-01, 8-495-586-12-23, в территориальных отделах и центре гигиены и эпидемиологии в Московской области.