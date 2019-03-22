РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. Сотрудники УМВД России по городскому округу Королев провели профилактические беседы с подростками, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Встреча прошла в техникуме технологий и дизайна.

«Страж правопорядка побеседовала с ребятами о пользе здорового образа жизни и объяснила важность хорошей физической подготовки, рассказала о пагубном воздействии на организм человека алкоголя, наркотических средств и курения. Сотрудник полиции обратила внимание подростков на права и обязанности несовершеннолетних, напомнила, как нужно вести себя в экстренных ситуациях», – отмечается в сообщении.

Цель мероприятия – повышение уровня правовых знаний у детей, профилактика правонарушений и соблюдения правил безопасности среди несовершеннолетних.

Инспектор постаралась подробно ответить на вопросы учащихся и в завершение мероприятия пожелала ребятам хорошо учиться и соблюдать правила и нормы законодательства РФ.