РИАМО – 22 мар. Подземный пешеходный переход в столичном районе Хамовники оснастят локальной системой безопасности и мониторинга, длина тоннельной части составит почти 53 метра, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Ранее была согласована проектная документация для объекта: «Оснащение локальной системой безопасности и мониторинга пешеходного перехода: «Воробьевы горы ТТК» по адресу: Лужнецкая эстакада, район Хамовники, ЦАО.

«Пешеходный переход «Воробьевы горы ТТК» расположен на участке третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Комсомольского проспекта. Длина тоннельной части составляет 55,92 метра», – отмечается в сообщении.

Проектом предусматривается оснащение существующего подземного пешеходного перехода программно-техническим комплексом локальной системы безопасности и мониторинга.

«А именно системами сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, автоматической пожарной и охранной сигнализациями, системами оповещения и управления эвакуацией, а также технологической безопасности, электроснабжения, технологиями контроля управления доступом и передачи данных», – уточняется в материале.

Кроме того, специализированное программное обеспечение будет выполнять сбор видеопотоков с камер наблюдения, а также обеспечивать их анализ с целью выявления критических ситуаций.