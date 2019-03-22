РИАМО - 22 мар. Сразу две россиянки – Алина Загитова и Евгения Медведева – взошли на пьедестал чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, спортсменки завоевали золото и бронзу соответственно, сообщает Газета.ru.

«Спасибо моим тренерам и всем близким и родным людям, кто помогал мне в трудные моменты. Спасибо большое всем зрителям, которые пришли меня поддержать, это для меня многое значит. Аригато! Знала, что меня очень тепло встретят в Японии. Это просто сумасшедшая публика, которая нереально поддерживает и помогает даже прыгать», – сказала Загитова.

Кроме Загитовой, медаль на чемпионате мира завоевала еще одна ученица тренера Этери Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева, выступающая за Казахстан. Она выиграла серебро.

Турсынбаева впервые в истории взрослого женского фигурного катания исполнила четверной прыжок.