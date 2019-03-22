РИАМО – 22 мар. За неделю в Подмосковье благодаря работе инспекторов привели в порядок восемь мест аварийных земляных работ по ремонту теплотрасс, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Частыми нарушениями при ведении земляных работ строительными компаниями являются отсутствие ордера на проведение работ, аварийного освещения, звукоизолирующих экранов, указателей и информационных табличек, мест сбора отходов», – отмечается в сообщении.

Так, наиболее пагубно сказывается на комфорте проживания населения такое нарушение, как повреждение кабельных и воздушный линий электропередачи, так как это влечет за собой перебои в энергоснабжении и теплоснабжения. Поэтому инспекторы ведомства пристально следят за соблюдением установленных норм при проведении земляных работ.

«Так, за неделю по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области провели в надлежащее состояние восемь мест аварийных земляных работ по ремонту теплотрасс. Также были выявлены три места проведения земляных работ, где работы проводились без разрешительной документации (без ордера)», – отмечается в сообщении.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев заверил, что все нарушения уже устранены.