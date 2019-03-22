РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Порядка 2 тысяч новых рабочих мест планируют создать после расширения складского и сортировочного комплекса «Спортмастер-Логистик» в подмосковной Балашихе в 2020 году, об этом стало известно в ходе выездного совещания главы горокруга Балашиха Сергея Юрова, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Юров осмотрел помещения комплекса «Спортмастер-Логистик» и пообщался с руководством компании.

«Сегодня с руководством «Спортмастер-Логистик» обсудили перспективы развития складского и сортировочного комплекса в Балашихе. Для этого нужно провести работы по подготовке земельного участка. Планируем в течении 2019 года полностью завершить оформление документации. В 2020 году компания планирует начать строительство. Новые складские площади дадут городу около двух тысяч рабочих мест», – сказал Юров.

Он добавил, что складской и сортировочный центр компании «Спортмастер-Логистик» планируют увеличить на 178 тысяч квадратных метров.

Руководитель комплекса «Спортмастер-Логистик» Алексей Прохоров рассказал, что комплекс – главный распределительный центр всей компании «Спортмастер».

«Его площадь составляет порядка 130 тысяч квадратных метров. Работает около 18 километров конвейерных линий. Здесь производится сортировка товара, отсюда идет распределение на другие склады и в магазины», – отметил Прохоров.

В комплексе работает более двух тысяч человек. 30 % из них – жители Балашихи. Средняя зарплата составляет около 40 тысяч рублей. За 2018 год от центра «Спортмастер-Логистик» в бюджет Балашихи поступило порядка 17 миллионов налоговых платежей.