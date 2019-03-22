РИАМО – 22 мар. Власти столицы предлагают инвесторам арендовать земельный участок под строительство крупного производственного предприятия в поселении Марушкинское Троицкого административного округа, площадь объекта составляет 2,5 гектара, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«Инвесторам предлагается арендовать земельный участок с широким функциональным назначением, на котором можно построить как складские помещения, так и заводы – автомобильный, либо завод по производству строительных материалов, а также промышленные предприятия строительным объемом 39,5 тысяч квадратных метров», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он уточнил, что начальный размер годовой арендной платы за участок составит 18,56 миллиона рублей.

В градостроительном плане данного земельного участка отражены технико-экономические показатели будущего проекта, соответствующие установленному градостроительному регламенту, утвержденному правилами землепользования и застройки. Городские торги состоятся 23 мая.

«По итогам проведения торгов с победителем будет заключен договор аренды на 7 лет. В течение этого времени инвестору необходимо реализовать проект и ввести здание в эксплуатацию», – добавляется в сообщении.