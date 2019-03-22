РИАМО - 22 мар. По итогам проверок в 2018-м и начале 2019 года в Подмосковье были выявлены восемь брендов стеклоомывающей жидкости с содержанием метанола и три компании-фантома, которые производили незамерзайку, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Стеклоомывающая жидкость, содержащая метанол, запрещена к продаже.

«В 2018 – 2019 годах управлением Роспотребнадзора по Московской области выявлена на территории Московской области стеклоомывающая жидкость с превышением содержания метанола следующих наименований: незамерзающая жидкость для омывателя стекла Hi-Tech, изготовитель – ООО «Даймонд Тулз» (Москва, улица Крупской, дом 11А); незамерзающая жидкость для омывателя стекла Hi-Tech Wash, изготовитель – ООО «Даймонд Тулз» (Москва, улица Крупской, дом 11А)», – говорится в сообщении.

Метанол также содержится в стеклоомывающей жидкости «Glean Way минус 30», производитель «Ивион» (Москва, производство – Владимирская область), в незамерзайке «Autogleid минус 30» (Москва), «Arctic Gleid минус 30», «Frozon минус 30», изготовитель «Мастер-аква» (Москва, производство – Владимирская область), Snow Queen of Road, изготовитель «Альтаир» (Москва) и Osta Nano Chromе, изготовитель «Остас» (Москва, производство – Тверь).

В 2018-2019 годах в ходе проверок предприятий-производителей стеклоомывающей жидкости, расположенных на территории Московской области, было установлено, что отсутствуют по адресам, указанным на потребительской этикетке, предприятия «Акрос» (Солнечногорск, производство – Владимир, продукция – «Aquatex минус 30 градусов), «Акваарт» (фактический адрес – Солнечногорск, юридический – Москва, продукция – «GleidNanoFormula (минус 30 градусов)»).

Предприятием-фантомом также оказалось ООО «ПараллельЛимитэд» (юридический адрес – Дмитровский округ, фактический – Подольск, продукция «Nord Active минус 30 градусов».