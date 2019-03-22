РИАМО – 22 мар. Судебные приставы Солнечногорска совместно с представителями МУП «ИКЖКХ» посетили квартиры, жильцы которых задолжали за оплату коммунальных услуг, совокупная сумма долга превысила 170 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Злостных неплательщиков вызывают на прием к судебному приставу. Рейды по неплательщикам, как правило, проводят в ранние часы, когда люди находятся дома и собираются на работу.

«В этот раз судебные приставы и представители МУП «ИКЖКХ» посетили семь адресов. С жильцами, которые находились на месте, была проведена разъяснительная беседа. Тем жильцам, которых во время рейда не оказалось на месте, оставили требования о явке на прием к судебному приставу», – отмечается в сообщении.

Юрисконсульт МУП «ИКЖКХ» Ирина Якунина уточнила, что подобные рейды проводятся на регулярной основе.

«Главная цель таких мероприятий – направление должников к судебным приставам и последующее взыскание задолженностей по платежам за коммунальные платежи», – дополнила она.

Совокупная сумма задолженностей проверяемых граждан составляет свыше 172 тысяч рублей. Работа с должниками будет продолжена.