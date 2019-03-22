РИАМО – 22 мар. Московский аэропорт «Домодедово» запустил сервис бронирования и оплаты VIP и бизнес-залов на своем сайте, через dme.ru можно забронировать залы повышенной комфортности не только в столице, но и в других аэропортах 80 городов России и еще 63 стран мира, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Новый онлайн-сервис организован в партнерстве с агентством делового туризма Travelmart.

«Бизнес-залы аэропорта «Домодедово» пользуются популярностью у пассажиров: в 2018 году их посетили около 600 тысяч человек, что на 12% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Они расположены в зонах вылета внутренних и международных воздушных линий. Залы работают круглосуточно и доступны всем пассажирам вне зависимости от выбранного при покупке авиабилета класса обслуживания», – отмечается в сообщении.

Аэропорт столицы предлагает гостям собственных бизнес-залов широкий перечень услуг, включая шведский стол, организацию рабочего места, беспроводной интернет, телевидение и печатную прессу, гардеробную и душевую комнаты, детские игровые комнаты, оповещение о статусе рейсов, а также доставку к воздушному судну на отдельном транспорте.

«В «Домодедово» функционируют десять бизнес-залов: пятью управляет аэропорт, остальные находятся в ведении авиакомпаний S7 и Swiss, а также компании UTG aviation services», – уточняется в сообщении.

Московский аэропорт «Домодедово» активно развивает онлайн-сервисы.

«Официальный сайт воздушной гавани ежедневно посещают около 35 тысяч человек. Путешественники могут получить доступ к наиболее востребованным услугам: купить авиабилеты, забронировать отель и оформить страховку», – заключается в материале.