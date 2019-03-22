РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Протоиерей Димитрий Мурзюков, благочинный Балашихинского церковного округа в пятницу освятил 14 колоколов для строящегося на территории дивизии имени Ф.Э. Дзержинского в подмосковной Балашихе главного храма Росгвардии, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Все 14 колоколов были изготовлены на заводе в Жуковском, и 1 февраля впервые там зазвучали. Офицеры Росгвардии и жители микрорайона увидели красоту художественного оформления колоколов, общим весом 7 тонн. Благочинный поздравил собравшихся с освящением и скорой установкой колоколов, звон которых станет благословением для всех верующих.

«Мы сегодня совершили чин освящения 14 колоколов для Князь-Владимирского храма в Балашихе. И это великое торжество. Колокол – это голос храма, который призывает людей на молитву. Его звук рождает в сердце верующего чувство радости. Но голос церкви выражается не только в колокольном звоне, а в жизни людей, которые и составляют эту церковь», – сказал протоиерей Димитрий Мурзюков.

Он добавил, что колокола устраивают, чтобы свидетельствовать миру о том спасении, которое возвестил Господь и отныне они будут призывать людей совершить молитву на спасение свое, во здравие, об упокоении своих родных и близких.

Несмотря на сильный снегопад, сразу после прочтения молитвы и проведения чина освящения колоколов выглянуло солнце и снег прекратился.

Статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Захаркин рассказал, что это важное событие в жизни всех войск национальной гвардии, отдельной дивизии особого назначения имени Ф.Э. Дзержинского, а также жителей городского округа.

«В храмовом комплексе святого равноапостольного князя Владимира сегодня (22 марта – ред.) освятили колокола и они совсем скоро зазвучат. Главное предназначение наших войск – это защита нашего народа, нашего государства. Но и сами войска нуждаются в небесной защите и небесном покровителе», – отметил Захаркин.

По его словам, теперь все 14 колоколов возведут и надежно закрепят в звоннице, на высоте около 30 метров от земли и звон от них будет распространяться до 7 километров.

Представитель генерального подрядчика Алексей Кузнецов рассказал, что в настоящий момент ведутся строительные работы по кровле, монтажу внутренних инженерных систем храма, начаты работы по приходскому дому.

«11 апреля 2019 года будет совершен чин освящения купольного креста Храма, а в июле, в день великого равноапостольного князя Владимира проведут первую службу внутри храма», – отметил Кузнецов.