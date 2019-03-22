РИАМО - 22 мар. Московский парк «Зарядье» занимает лидирующую позицию среди городских объектов и территорий для съемок фильмов и сериалов, также ВДНХ пользуется популярностью у кинематографистов, сообщила в ходе IV Московского культурного форума в пятницу генеральный директор «Москино», ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.

«У нас создался список самых популярных локаций, которые запрашивают киноиндустрия. На первом месте у нас парк «Зарядье». ВДНХ – это тоже популярная локация, а также разные мосты, улицы, «Москва-Сити», парк Горького, Триумфальная и Театральная площади. Наконец-то мы наладили нашу работу с Большим театром по съемкам», - сказала Максимченко.

Ранее она сообщила, что за год в Московскую кинокомиссию поступило свыше 200 заявок на съемки.

Московская кинокомиссия была создана 20 февраля 2018 года.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.