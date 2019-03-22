РИАМО - 22 мар. Приложение MT_FREE позволит быстро подключаться к Wi-Fi в общественном транспорте столицы и выбирать настройки подключения, например, где именно пользоваться сетью – на Московском центральном кольце, автобусе или электричке, приложение скачали уже почти 400 тысяч раз, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы компании «МаксимаТелеком».

«Ежедневно более 2,5 миллионов пользователей подключаются к крупнейшей бесплатной публичной сети Wi-Fi в Европе, процесс использования которой в Москве и Санкт-Петербурге можно сделать еще удобнее, благодаря бесплатному мобильному приложению MT_FREE», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря мобильному приложению пассажиры могут выбрать индивидуальные настройки подключения телефона к Wi-Fi в наземном транспорте Москвы, на МЦК и в подмосковных электричках. Каждый пользователь сам может решить, в каком месте подключиться к Wi-Fi. Без приложения пользователь автоматически подключается к знакомым публичным сетям.

«Находясь в зоне покрытия Wi-Fi-сети MT_FREE, пользователь в два клика может подключиться к бесплатному интернету. Теперь не нужно заходить в браузер и набирать адрес сайта для авторизации. Мобильное приложение обнаружит нужную сеть и отправит на мобильное устройство push-уведомление. Открыв сообщение, пользователь бесплатного сервиса перейдет на портал авторизации, где останется лишь нажать на кнопку «Войти в интернет» и просмотреть рекламу», - добавил собеседник агентства.

От отметил, что для удобства пользователей, желающих автоматически и мгновенно подключаться к сети Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге, разработана услуга «Как дома» с тарифами для Wi-Fi в разных видах транспорта. Услуга позволяет отключить рекламу и пользоваться интернетом без повторной авторизации.

«Подписка на Wi-Fi без рекламы оформляется по уникальному идентификатору смартфона, MAC-адресу. В случаях, когда пользователи меняют или теряют свои смартфоны, есть возможность перенести оплаченную услугу на новое устройство. Повторно оплачивать выбранные тарифы не потребуется», - подчеркнул сотрудник пресс-службы компании «МаксимаТелеком».

Он добавил, что приложение доступно для бесплатного скачивания в App Store и Google Play, его уже скачали почти 400 тысяч раз. Количество пользователей сервиса регулярно растет благодаря новым обновлениям и появлению новых функций.