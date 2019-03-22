РИАМО – 22 мар. В Московскую кинокомиссию поступило свыше 200 заявок с момента ее создания, а также за год при содействии комиссии было проведено свыше 400 съемок, сообщила в ходе IV Московского культурного форума в пятницу генеральный директор Москино, ответственный секретарь Московской кинокомиссии Светлана Максимченко.

«С 20 февраля на сегодняшний момент к нам поступило 205 заявок – фильмы, сериалы, короткометражные и документальные фильмы. <…> Всего за этот период мы провели 411 съемок. Это те съемки, которые проведены при содействии Московской кинокомиссии», – сказала Максимченко.

Она отметила, что Московская кинокомиссия оказала содействие таким фильмам как: «Притяжение – 2» Федора Бондарчука, «Большая поэзия» Александра Лунгина, «Стрельцов» Ильи Учителя, «Один день Ивана Денисовича» Глеба Панфилова.

По ее словам, за год кинокомиссия оказала содействие в съемках на городских территориях и объектах десяти иностранным проектам из Великобритании, Италии, Китая, Испании, Австрии и США.

Максимченко напомнила, что Московская кинокомиссия была создана 20 февраля 2018 года.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.