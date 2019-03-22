РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В многоквартирных домах подмосковных Люберец заменят 130 лифтов в текущем году, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках поручения губернатора Андрея Воробьева в 2019 году в городском округе Люберцы будут капитально отремонтированы 132 жилых дома, заменены 130 лифтов», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 2018 году в Люберцах провели ремонтные работы в 112 домах.

«Наша задача – максимально быстро и качественно провести запланированные работы. Полностью завершим капремонт в декабре», – заключил Ружицкий.