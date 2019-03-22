РИАМО – 22 мар. Представители Общероссийского народного фронта проведут в Подмосковье серию культурно-просветительских встреч студентов и именитых композиторов, первое мероприятие состоится в уже в апреле, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Эксперты регионального отделения народного фронта в регионе совместно с Московским государственным областным университетом (МГОУ) проведут культурно-просветительские встречи студентов и композиторов.

«Первое мероприятие пройдет в апреле этого года. Студенты МГОУ смогут пообщаться с экспертом регионального штаба народного фронта, председателем Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Андреем Батуриным и другими гостями дебютной встречи», – отмечается в сообщении.

Молодым людям расскажут об отечественных музыкальных традициях, которые прославили Россию во всем мире, о творчестве выдающихся музыкантов. Рассказы будут сопровождаться живыми музыкальными выступлениями.

«Единственным международным языком людей, не требующим перевода, является музыка. Нужно акцентировать внимание на национальных традициях, поиске новых талантов и помощи в их продвижении – все это назревшая необходимость. Надеюсь, что вместе с профессиональным сообществом, музыкантами, композиторами нам удастся решить поставленные задачи», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ, народный артист России Андрей Соколов.

По словам Батурина, сегодня нужно вести постоянный диалог между молодыми людьми разных профессий.

«Особенно если это касается деятелей культуры. Важно показать силу отечественной музыкальной культуры, ее созидательную, просветительскую и образовательную роль», – дополнил он.

Подобные встречи в апреле пройдут и на базе молодежного интеллектуального клуба, созданного активистами и экспертами подмосковного отделения народного фронта в Кванториуме города Королева.