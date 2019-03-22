РИАМО - 22 мар. Музеи Москвы на бесплатной основе посетили около 500 тысяч учеников столичных школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе IV Московского культурного форума.

Он отметил, что в столице приглашают музейных работников в различные районы города и проводят выездные выставки на окружных площадках. А также власти Москвы сделали и обратный шаг: дали возможность школьника бесплатно посещать все музеи города.

«Но этого оказалось мало, потому что физически доехать от окраины района в центральный музей практически невозможно. Поэтому выделили целую колонну автобусов, сделали систему заявок бесплатной доставки школьников в наши музеи. И, конечно, они благодарно отозвались. Это начало проекта, а уже почти полмиллиона человек, полмиллиона школьников посетили наши музеи», - сказал Собянин.

Он отметил, что посещение музеев дает подрастающему поколению колоссальный воспитательный эффект.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.