РИАМО - 22 мар. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит освящение храма святого Александра Невского в Зеленоградском округе столицы 24 марта, сообщается на сайте пресс-службы патриарха.

«24 марта 2019 года, в неделю вторую Великого поста, святейший патриарх Кирилл совершит великое освящение и божественную литургию в новоосвященном храме святого Александра Невского», – говорится в сообщении.

Начало богослужения в 09:30. Храм находится по адресу: Зеленоград, улица Александровка, дом 1А.

Как уточняется на сайте храма, освящение закладного камня перед началом строительства провели в июне 2012 года. Купол на уже построенное здание храма установили в августе 2013 года. В 2019 году завершены работы по установке иконостаса.