РИАМО – 22 мар. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс на северо-востоке Москвы откроют в текущем году, сейчас на объекте ведется переустройство инженерных коммуникаций, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Северный на улице 9-я Северная линия, владение 1Б на северо-востоке Москвы завершится в этом году. В настоящее время строителями ведутся фасадные работы, продолжается переустройство инженерных коммуникаций», – заявил руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Общая площадь здания спорткомплекса переменной этажности составит 17,7 тысячи квадратных метров.

«Спортивный комплекс предназначен для осуществления учебно-тренировочной деятельности по спортивным программам современного пятиборья: стрельбы из лука, легкой атлетики, плаванию, фехтованию и конкуру, а также для проведения спортивно­-массовых мероприятий городского, всероссийского и международного уровней», – уточняется в материале.

Для обучения верховой езде в комплексе появится конюшня, рассчитанная на 40 голов лошадей, и внутренний манеж.

«Кроме того, проектом предусмотрен 50-метровый плавательный бассейн, тир для стрельбы из лука и пневматического оружия, универсальный спортивный и тренажерный залы», – перечисляется в сообщении.

На прилегающей территории оборудуют открытую автостоянку на 20 машино-мест, а также парковочные места для четырех автобусов. В комплексе смогут заниматься маломобильные группы населения, для удобства их передвижения по территории появятся пандусы и тактильные указатели.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице ежегодно увеличивается количество спортивных объектов. Всего до 2021 года за счет средств городского бюджета планируется ввести в эксплуатацию 37 спортивных объектов», – заключил Бочкарев.