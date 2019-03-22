РИАМО – 22 мар. Жителей городского округа Орехово-Зуево приглашают пройти диспансеризацию 23 марта в поликлинике №2, сообщается на официальном сайте Орехово-Зуевской центральной городской больницы.

«Приглашаем всех на очередной Единый день диспансеризации, который пройдет в субботу, 23 марта, в поликлинике №2 по адресу: Орехово-Зуево, улица Парковская, дом №57», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, прием будет проходить с 08:00 до 12:00. Обследование проводится бесплатно. Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт.

За один день каждый сможет пройти положенное по программе медицинское обследование. Человек может прийти на диспансеризацию в поликлинику №2, если он старше 21 года, и его возраст делится на 3: 21, 24, 27, 30, 33 года и так далее.