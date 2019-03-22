РИАМО - 22 мар. Эксперты Банка России рассказали пенсионерам подмосковного Видного, как правильно сберегать средства, грамотно пользоваться банковскими услугами и распознавать мошенников, курс из четырех занятий прослушали более 20 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по ЦФО.

«Конечно, есть особенности в преподавании финансовой грамотности старшему поколению, и мы учитываем их. Занятие – это не просто лекция по финансовой грамотности. Слушатели выполняют практические задания и участвуют в дискуссии. Сами рабочие материалы сделаны так, чтобы пожилым людям было удобно их держать, читать, делать пометки», – сказала главный эксперт отдела методологии образовательных программ Банка России Юлия Степанова.

На первом занятии «Экономия для жизни» участники узнали, как правильно сберегать средства, как получить дополнительный пассивный доход и как вести учет своих трат. Второе занятие «Банковские услуги» было посвящено критериям выбора банка, теме кредитов и займов.

На третьем уроке, называющемся «Удаленный доступ к услугам», слушатели узнали об онлайн-банкинге и оплате услуг через интернет, а после «Правил безопасности» научились распознавать мошенников и финансовые пирамиды, а также познакомились с правилами кибергигиены.

Лекции прошли в живой и непринужденной обстановке, присутствующие активно задавали вопросы и делились историями о том, с какими мошенниками они сталкивались и какие случаи недобросовестного поведения со стороны финансовых организаций с ними случались. Эксперты Банка России рекомендуют в подобных ситуациях всегда обращаться в интернет-приемную Банка России на сайте регулятора, а в случаях мошенничества – также в правоохранительные органы.

По итогам занятий все получили сертификаты о прохождении курсов. Курс состоялся при организационной поддержке Общественной палаты района.