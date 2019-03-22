РИАМО - 22 мар. Проект по возрождению исторической усадьбы Середниково в подмосковном Солнечногорске отмечен премией правительства РФ, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Торжественная церемония награждения премиями правительства в области культуры по итогам 2018 года состоялась в доме приемов кабинета министра. Отметил лучших из лучших премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Среди лауреатов – авторы проекта «Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М.Ю. Лермонтова» в Солнечногорске – Михаил Лермонтов, Елена Лермонтова и Юрий Лермонтов, которые приходятся непрямыми потомками поэту», – отмечается в сообщении.

В церемонии также приняли участие вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, известные политики, деятели культуры и искусства.

«Получить эту награду – особая честь, потому что уже 25 лет мы восстанавливаем усадьбу, в которой Михаил Лермонтов стал великим поэтом, где детские годы провел Петр Аркадьевич Столыпин. Усадьба была восстановлена в рамках проекта «Возрождение исторических усадеб России», который с 2019 года вошел в национальный проект «Культура», – дополнил Михаил Лермонтов.

Правительственные премии в области культуры учреждены в 2005 году, сейчас размер каждой из них составляет 2 миллиона рублей.

«Усадьба Середниково – образец архитектурно-паркового зодчества русского классицизма. С этим местом связаны люди, оставившие след в политической и культурной истории России – здесь отдыхал Шаляпин, провели свое детство Лермонтов и Столыпин, бывал Рахманинов и гостил Серов. Такие места – это гордость и визитная карточка округа, – прокомментировал глава муниципалитета Владимир Слепцов.