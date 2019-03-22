РИАМО - 22 мар. Апелляционный суд поддержал решение московского областного управления ФАС России о признании необоснованной жалобы ООО «Константа равновесия» о нарушении закона о контрактной системе при проведении торгов в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Константа равновесия» на действия министерства строительного комплекса Московской области путем проведения электронного аукциона на поставку медицинской мебели для оснащения поликлиники в микрорайоне Гагарина городского округа Балашиха.

«По итогам рассмотрения, Московское областное УФАС России признало жалобу общества необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «Константа равновесия» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления.