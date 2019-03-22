РИАМО - 22 мар. Практически все москвичи в течение десяти минут могут добраться до ближайшего учреждения культуры, которых всего по городу насчитывается свыше 10 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе IV Московского культурного форума.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.

«Мы привыкли думать, что вся культура сосредоточена где-то в районе, может быть, Тверской, плюс-минус еще пара улиц. На самом деле наши культурные учреждения, а их огромное количество - больше 10 тысяч - разбросаны по всему городу. По большому счету, до учреждения культуры, до организации культуры практически все в течение десяти минут имеют шаговую доступность. Они разные по своему качеству, по своему объему, по своему назначению, но, тем не менее, у нас есть огромная сетка», - сказал Собянин.

Он добавил, что ежегодно в парках культуры и отдыха столицы проводят время 125 миллионов человек.