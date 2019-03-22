Прачечные самообслуживания, с гигантскими стиральными машинами и пластиковыми креслами, как в Нью-Йорке, сегодня можно найти и в Московской области, причем клиентов у них немало. Жители Красногорска, которые пользуются этой услугой, рассказали РИАМО, почему предпочитают прачечную машинке-автомату и химчисткам и не стирают вещи дома.
Александр, 42, водитель:
«Я хожу в прачечную постоянно. Живу в этом районе, мне удобно. Она открылась довольно давно, около четырех лет назад. Я прихожу стирать большие полотенца, пледы, одеяла, постельное белье – у меня семья четыре человека, и стирки скапливается много. Домашняя стиралка не тянет такое количество крупных вещей.
Машины хорошие, все отстирывают отлично. Недавно появились новые, на 18 килограммов, хотя обычно мне хватает загрузки на 11 кг. Порошок и другие средства я приношу из дома. Так экономнее. Раньше в прачечной можно было купить капсулы в автомате за 50 рублей. Наверху есть большой супермаркет, и если забыл, покупаю там маленький порошок.
Неудобны только жетоны – они какой-то странной изогнутой формы. Нужно приложить усилия, чтобы вставить их в щель машинки. В целом можно быстро разобраться, как все работает. На стене и на машинках дана подробная инструкция по использованию. Если вдруг какие-то проблемы – можно позвонить по телефону, который указан около автомата по продаже жетонов. Но я им никогда не пользовался.
Я не сижу и не жду, когда все постирается. Обычно после стирки я использую сушку. Приходишь потом, вещи все чистые и сухие. Это очень удобно! С другими клиентами я не общаюсь, я не очень общительный по натуре. Пришел, сделал свое дело и ушел».
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Алина, 22, студентка, Красногорск
«В Красногорске я снимаю комнату. Общагу мне, к сожалению, не дали.
Меня выручает прачечная, она в 5 минутах от моего дома. Сюда я ношу все, что надо постирать срочно, и какие-то большие вещи – куртки, пуховики, постельное белье, лыжный костюм. Обычно объема 8 килограммов мне хватает.
Так как с техникой у меня не самые лучшие отношения – пришлось немного повозиться в первый раз, хотя все понятно написано. В первый раз долго не могла выставить режим стирки и градусы.
Только вот жетоны тут какие-то ужасающие. Чтобы кинуть их в машинку, мне понадобилось минут пять. До сих пор не могу с первого раза попасть. Когда прихожу в дневное время, то народу нет и помочь некому. Если прихожу вечером, народ в прачечной есть, с некоторыми даже здороваемся.
Сушка стоит еще 100 рублей, и если надо сэкономить, то просто ей не пользуюсь. Машинка вещи выжимает хорошо, они потом быстро сохнут».
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Евгения, 52, нейропсихолог:
«От дома до прачечной мне приходится ехать минут 15 на общественном транспорте. Я нашла ее в Интернете. Пользуюсь редко, только тогда, когда надо постирать что-то крупное.
Тут есть машинки на 18 килограммов, можно сразу все шторы перестирать. И будет это стоить 500 рублей. Сушкой я пользуюсь после стирки, привожу домой чистые шторы, которые остается только погладить.
Неудобно только то, что автомат не выдает сдачу: всегда надо иметь с собой купюры по 100 и 50 рублей.
Не нравится то, что есть очень грязные лотки для порошка и моющих средств. Открываешь отделение, чтобы засыпать порошок, и понимаешь, что тут, наверное, никто не убирает и не следит за чистотой в машинках.
Немного смущает, что прачечная находится рядом со ставками. Иногда тут ходят какие-то подозрительные люди. Поэтому окончания стирки я не жду внутри, а иду в соседний торговый центр или в магазин».
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