Прачечные самообслуживания, с гигантскими стиральными машинами и пластиковыми креслами, как в Нью-Йорке, сегодня можно найти и в Московской области, причем клиентов у них немало. Жители Красногорска, которые пользуются этой услугой, рассказали РИАМО, почему предпочитают прачечную машинке-автомату и химчисткам и не стирают вещи дома.

Александр, 42, водитель:

«Я хожу в прачечную постоянно. Живу в этом районе, мне удобно. Она открылась довольно давно, около четырех лет назад. Я прихожу стирать большие полотенца, пледы, одеяла, постельное белье – у меня семья четыре человека, и стирки скапливается много. Домашняя стиралка не тянет такое количество крупных вещей.

© Ирина Лумпова

Машины хорошие, все отстирывают отлично. Недавно появились новые, на 18 килограммов, хотя обычно мне хватает загрузки на 11 кг. Порошок и другие средства я приношу из дома. Так экономнее. Раньше в прачечной можно было купить капсулы в автомате за 50 рублей. Наверху есть большой супермаркет, и если забыл, покупаю там маленький порошок.

© Ирина Лумпова

Неудобны только жетоны – они какой-то странной изогнутой формы. Нужно приложить усилия, чтобы вставить их в щель машинки. В целом можно быстро разобраться, как все работает. На стене и на машинках дана подробная инструкция по использованию. Если вдруг какие-то проблемы – можно позвонить по телефону, который указан около автомата по продаже жетонов. Но я им никогда не пользовался.

Мне нравится то, что пришел – загрузил вещи, пошел по своим делам, пришел – а уже все чистое.

Я не сижу и не жду, когда все постирается. Обычно после стирки я использую сушку. Приходишь потом, вещи все чистые и сухие. Это очень удобно! С другими клиентами я не общаюсь, я не очень общительный по натуре. Пришел, сделал свое дело и ушел».

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Алина, 22, студентка, Красногорск

«В Красногорске я снимаю комнату. Общагу мне, к сожалению, не дали.

Нас пять девушек в одной квартире, а машинка одна. К ней чуть ли не очередь выстраивается.

© Ирина Лумпова

Меня выручает прачечная, она в 5 минутах от моего дома. Сюда я ношу все, что надо постирать срочно, и какие-то большие вещи – куртки, пуховики, постельное белье, лыжный костюм. Обычно объема 8 килограммов мне хватает.

Так как с техникой у меня не самые лучшие отношения – пришлось немного повозиться в первый раз, хотя все понятно написано. В первый раз долго не могла выставить режим стирки и градусы.

© Ирина Лумпова © Ирина Лумпова 1 из 2

Только вот жетоны тут какие-то ужасающие. Чтобы кинуть их в машинку, мне понадобилось минут пять. До сих пор не могу с первого раза попасть. Когда прихожу в дневное время, то народу нет и помочь некому. Если прихожу вечером, народ в прачечной есть, с некоторыми даже здороваемся.

200 рублей за стирку – нормальная цена, но, конечно, хотелось бы дешевле.

Сушка стоит еще 100 рублей, и если надо сэкономить, то просто ей не пользуюсь. Машинка вещи выжимает хорошо, они потом быстро сохнут».

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Евгения, 52, нейропсихолог:

«От дома до прачечной мне приходится ехать минут 15 на общественном транспорте. Я нашла ее в Интернете. Пользуюсь редко, только тогда, когда надо постирать что-то крупное.

© Ирина Лумпова

В этот раз привезла шторы, в мою машинку они не влезают. А в химчистке бы это стоило на порядок дороже.

Тут есть машинки на 18 килограммов, можно сразу все шторы перестирать. И будет это стоить 500 рублей. Сушкой я пользуюсь после стирки, привожу домой чистые шторы, которые остается только погладить.

Неудобно только то, что автомат не выдает сдачу: всегда надо иметь с собой купюры по 100 и 50 рублей.

© Ирина Лумпова

Не нравится то, что есть очень грязные лотки для порошка и моющих средств. Открываешь отделение, чтобы засыпать порошок, и понимаешь, что тут, наверное, никто не убирает и не следит за чистотой в машинках.

Немного смущает, что прачечная находится рядом со ставками. Иногда тут ходят какие-то подозрительные люди. Поэтому окончания стирки я не жду внутри, а иду в соседний торговый центр или в магазин».

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