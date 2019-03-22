РИАМО - 22 мар. Столичное управление ФАС установило в действиях Московского дома книги нарушение закона о закупках, учреждение включило в аукционную документацию требования, ограничивающие конкуренцию, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.

Московский дом книги провел аукцион на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию и текущему ремонту своих помещений на 46 миллионов рублей.

«Участниками аукциона могли стать только субъекты малого и среднего предпринимательства. В сведениях о товарах заказчик намеренно установил требования к материалам, противоречащие друг другу, а также фактически продублировал в документации положения соответствующих ГОСТ», – отмечается в сообщении.

Участники вынуждены были переписывать в свои заявки и так определенные ГОСТами положения аукционной документации, вместо простого согласия на оказание услуг и работ с использованием материалов, соответствующих требованиям сведений о товарах.

«Управление в очередной раз столкнулось с использования «формы 2» как инструмента отклонения неугодных заказчику лиц. Требования Московского дома книги были сформированы так, что участник закупки мог ошибиться, предоставить другое значение. Документация не должна превращаться в инструмент манипуляции в собственных интересах и средство отклонения заявок участников аукциона. Создается впечатление, что это просто проверка потенциальных участников на их внимательность», – заявил замруководителя столичного ведомства Павел Олейник.

При рассмотрении первых частей заявок заказчик отклонил половину заявок за нарушение положений инструкции. В ведомстве отмечают, что объектом закупки являлось надлежащее техобслуживание и ремонт помещений, а не сами материалы, используемые при оказании услуг.

«Заказчику достаточно было лишь указать, что предложения, выдвигаемые участниками, должны соответствовать ГОСТам, международным стандартам и иным техрегламентам. Такие конкретизированные требования могут лишь ограничить участие в аукционе представителей малого и среднего бизнеса. Это полностью противоречит главному экономическому тренду, направленному на развитие частного предпринимательства в государстве», – подчеркнул руководитель Московского УФАС Армен Ханян.

Теперь Московский дом книги должен внести изменения в документацию, что позволит участникам ограничиться лишь представлением согласия на использование товара, соответствующего требованиям ГОСТов. Ранее аналогичные предписания выдавались ряду других московских заказчиков.