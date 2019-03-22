РИАМО – 22 мар. В Московский городской суд поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Мосгорсуд получил материалы дела в отношении Берга, по статье 276 УК РФ («Шпионаж»)», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что дата рассмотрения еще не назначена.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

По версии следствия, он отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания о сборе военных секретов.