РИАМО - 22 мар. Сведения в отношении компании «Синема-Мебель» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий заключенного контракта на поставку кресел для дома культуры в Волоколамском районе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные МКУ «Ярополецкий дом культуры» Волоколамского района, в отношении ООО «Синема-Мебель» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Учреждение заключило с обществом контракт на приобретение кресел для концертного зала в селе Ярополец. В связи с нарушением ООО «Синема-Мебель» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – отмечается в сообщении.

На заседании комиссии УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, антимонопольной орган пришел к выводу, что сведения в отношении ООО «Синема-Мебель» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.