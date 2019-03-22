РИАМО – 22 мар. Спортсмены из подмосковного Солнечногорска завоевали 11 медалей на всероссийском турнире по спортивной аэробике, проходившем в Суздале, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Свыше 500 спортсменов из 17 регионов страны стали участниками всероссийских соревнований по спортивной аэробике «Золотое кольцо России», которые состоялись в Суздале. Команду Московской области представили воспитанники спортивной школы №1 из Солнечногорска.

«Они завоевали 11 медалей, восемь из которых – высшего достоинства. В соревнованиях приняли участие воспитанники спортивной школы в возрасте от 12 до 18 лет и старше», – отмечается в сообщении.

Участниками популярных стартов стали спортсмены Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Южного федеральных округов, в том числе городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.